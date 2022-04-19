Стало известно, в каких городах россияне чаще всего бронировали отели с кешбэком

Россияне чаще всего бронировали отели по программе туристического кешбэка в Санкт-Петербурге, Москве и Сочи. Данные сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip на период с 15 марта по 15 апреля привел ТАСС.

На отели Санкт-Петербурга пришлось 27% заказов, Москвы — 22,3%, Сочи — 15%. Менее распространенными направлениями стали Казань (9,2%), Нижний Новгород (5%), Волгоград (2,3%). В десятку также вошли Калининград, Екатеринбург, Краснодар и Уфа.

Средний чек на размещение в отеле составил 16,4 тысячи рублей, сумма возврата средств — около 3,3 тысячи. Самым высоким средний чек оказался в Сочи (28,9 тысячи рублей), самым низким — в Волгограде (10,6 тысячи).

Дольше всего туристы предпочитали задерживаться в Сочи (отели бронировали в среднем на четыре дня), наименьшая продолжительность пребывания зафиксирована в Нижнем Новгороде (пару дней).

Половина бронирований пришлась на трехзвездочные отели, еще 40% — на четырехзвездочные. Размещение в гостинице категории «две звезды» и ниже выбрали только 2% туристов, пятизвездочные отели предпочли 9%.

На новом этапе программы туристического кешбэка, который продлился с 15 марта по 15 апреля, туристы могли забронировать отель и на лето, но отправиться в поездку нужно было не позднее 1 июля. Оплату нужно было произвести картой «Мир». В течение пяти дней на нее возвращали 20% от стоимости поездки (максимум — 20 тысяч рублей). Количество поездок на человека в рамках программы не ограничивалось. Программа распространялась на поездки и проживание в гостинице на период от двух ночей.