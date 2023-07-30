Путешествия 30 июля 2023, 04:20 Стало известно, сколько заплатили туристы из России за самый дорогой зарубежный отпуск OneTwoTrip: путевка в Турцию за ₽3,7 млн стала самым дорогим июльским туром россиян Freepik

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Самый дорогой отпуск в июле россияне провели в Турции, путевка в Бодрум обошлась в 3,7 миллиона рублей за 14 дней. Об этом свидетельствует исследование, проведенное сервисом планирования путешествий OneTwoTrip.

«Самый дорогой заказ стоимостью 3,7 миллиона рублей был оформлен в пятизвездочном отеле на полуострове Бодрум в Турции: пятеро путешественников (трое взрослых и двое детей) отдыхали там 14 ночей, в стоимость проживания входили завтраки», — сообщили в компании.

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В Калифее в Греции российские семья из четырех человек провела 10 дней в пятизвездочном отеле с трехразовым питанием за 1,5 миллиона рублей. На третьем месте рейтинга — отдых на Мальдивах. Туристы заплатили за восемь дней в пятизвездочном отеле на острове Кударикилу 1,2 миллиона рублей.

По России самое дорогое путешествие было в Москву, компания туристов заплатил 878 тысяч рублей за 27 дней отпуска в мини-гостинице без звезд, но с полным пансионом. На втором месте — проживание в течение 20 дней в пятизвездочном отеле в Адлере. На третьем — девять ночей в Сочи на семью из четырех человек.