Стало известно, сколько россиян слетали в Турцию в августе

По его словам, уже до 10 августа в стране побывали около 120 тысяч человек.

«Ежедневно из России вылетало не менее 70 чартерных рейсов только в Анталью — это порядка 23−25 тысяч человек в день», — рассказал Горин.

Он уточнил, что многие из них не смогли попасть на отдых весной и перенесли поездку на август. Также Горин добавил, что туры на сентябрь и октябрь также активно покупаются.

«Можно предположить, что если ситуация будет стабильна, то к октябрю более 1,5—2 млн туристов отправится в Турцию», — заключил он.

Кроме того, эксперт рассказал, что цены на путевки в Турцию не слишком изменились по сравнению с предыдущим годом.

«Цена на услуги ряда отелей в пиковые даты повысилась не более чем на 10%. Средний чек на Турцию в трехзвездочном отеле по системе „все включено“ на неделю составляет 50 — 60 тысяч рублей», — пояснил Горин.