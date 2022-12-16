16 декабря 2022, 18:30
Стало известно о самом популярном направлении для отдыха среди россиян
Главным туристическим направлением в 2022 году стала Турция
Самое большое количество российских туристов в 2022 году приняла Турция. Эта страна является главным направлением среди россиян, сообщил гендиректор туроператора АРТ-ТУР Дмитрий Арутюнов в беседе с «Национальной службой новостей».
По его словам, таких показателей Турции удалось достигнуть и благодаря тому, что ее аэропорты стали определенным хабом для туристов.
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Из Стамбула и Антальи ежедневно вылетает огромное количество рейсов в самые разные уголки мира.
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Турция
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