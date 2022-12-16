Путешествия 16 декабря 2022, 18:30 Стало известно о самом популярном направлении для отдыха среди россиян Главным туристическим направлением в 2022 году стала Турция

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Самое большое количество российских туристов в 2022 году приняла Турция. Эта страна является главным направлением среди россиян, сообщил гендиректор туроператора АРТ-ТУР Дмитрий Арутюнов в беседе с «Национальной службой новостей».

По его словам, таких показателей Турции удалось достигнуть и благодаря тому, что ее аэропорты стали определенным хабом для туристов.

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Из Стамбула и Антальи ежедневно вылетает огромное количество рейсов в самые разные уголки мира.

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