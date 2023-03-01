01 марта 2023, 16:22
Стало известно о популярных туристических направлениях на 8 марта
Самыми востребованными направлениями среди россиян для путешествий на 8 марта стали ОАЭ и Таиланд. Об этом сообщила «Национальная служба новостей» со ссылкой на АТОР.
Также в марте около 19% соотечественников собираются отправиться в Египет. Около 7% россиян забронировали туры в Турцию.
Реклама
Отмечается, что самым бюджетным зарубежным вариантом для путешествия стала Абхазия. Турпутевка на двоих обойдется россиянам в 41 тысячу рублей.
Путешествия
Туризм
Реклама
Реклама