Путешествия 01 марта 2023, 16:22 Стало известно о популярных туристических направлениях на 8 марта

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Самыми востребованными направлениями среди россиян для путешествий на 8 марта стали ОАЭ и Таиланд. Об этом сообщила «Национальная служба новостей» со ссылкой на АТОР.

Также в марте около 19% соотечественников собираются отправиться в Египет. Около 7% россиян забронировали туры в Турцию.

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Отмечается, что самым бюджетным зарубежным вариантом для путешествия стала Абхазия. Турпутевка на двоих обойдется россиянам в 41 тысячу рублей.