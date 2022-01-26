Стало известно о планах пускать россиян в страны ЕС по ПЦР-тестам

Совет Евросоюза предложил упростить процедуру перемещения по ЕС как для обладателей сертификатов о вакцинации от коронавируса препаратами, одобренными европейскими властями, так и для туристов, у которых таких документов нет. Об этом сообщили на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Согласно рекомендациям Совета ЕС предлагается разрешить свободно путешествовать по европейским странам и тем туристам, которые привились одобренными вакцинами, и тем, кто не сделал прививку, либо вакцинировался препаратами, не сыскавшими одобрения со стороны ВОЗ или EMA.

Обязательным условием при этом предлагается сделать наличие отрицательного ПЦР-теста. Пройти тестирование можно будет либо перед поездкой, либо в течение 24 часов с момента прибытия.

Возможные послабления предполагают, что в ЕС смогут ездить россияне, привитые отечественными вакцинами.

Рекомендации вступят в силу с 1 февраля. Но при этом каждая страна ЕС будет сама решать, следовать этим предписаниям или игнорировать их.

Ранее ученые из США предупредили об угрозе эпидемии гонконгского гриппа.