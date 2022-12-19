Путешествия 19 декабря 2022, 13:11 Стало известно о направлениях, куда еще можно успеть купить новогодний тур Тур в Египет еще можно купить за разумные деньги

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Многие россияне предпочитают проводить новогодние каникулы подальше от дома. О том, куда еще можно успеть купить туристические путевки по приятным ценам, рассказал вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян в беседе с радиостанцией Sputnik.

По словам эксперта, россияне, которые не успели заранее спланировать свой отпуск и забронировать путевки на Новый год, могут еще успеть купить туры в Египет по разумным ценам.

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Отмечается, что хороших предложений по отелям уже не осталось в ОАЭ, Таиланде и на Мальдивах.

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