Стало известно, на какие авианаправления больше всего вырос спрос в России

Аналитики сервиса поездок и путешествий Туту.ру выяснили, на какие авианаправления больше всего вырос спрос в России этой весной. Лидером рейтинга стали билеты Москва — Горно-Алтайск, написал сайт RT.

Уточняется, что число бронирований по этому маршруту увеличилось в 15 раз. При этом чек подешевел на 47% — с 26,2 до 13,8 тысячи рублей туда-обратно. Вторую позицию заняло направление Санкт-Петербург — Саратов. Количество таких бронирований выросло более чем в шесть раз. Стоимость перелета уменьшилась на 39% — с 14,5 до 8,8 тысячи рублей.

На третьем месте Симферополь — Минеральные Воды. За поездку туда и обратно необходимо заплатить 6,4 тысячи рублей. Еще в список вошли направления Сочи — Нижний Новгород, Санкт-Петербург — Белгород, Москва — Геленджик, Симферополь — Нижний Новгород, Южно-Сахалинск — Курильск, Уфа — Сочи, а также Симферополь — Казань.

Ранее специалисты рассказали, что как правило молодые россияне выбирают места для отдыха спонтанно, бронируя поездки за одну-две недели. Решающим моментом является цена, чаще всего туристы выбирают Сочи, Санкт-Петербург, Мурманск и Северный Кавказ.