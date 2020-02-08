    08 февраля 2020, 13:48

    Стало известно, куда россияне полетят на 14 февраля

    Дарья Морозова

    Большая часть путешественников на 14 февраля отправится в крупные города, на российский юг или в Европу. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на сервис Туту.ру.
    Стало известно, куда россияне полетят на 14 февраля

    14 февраля в этом году выпало на пятницу, поэтому вместе с выходными может получиться трехдневная поездка.

    Эксперты рассказали, какие места для путешествий в этот раз стали наиболее популярными, исходя из количества купленных билетов.

    Первое и второе место заняли Москва и Санкт-Петербург. Дальше идут Сочи, Краснодар, Минеральные Воды и Симферополь. Новосибирск, Ростов-на-Дону, Калининград и Уфа также вошли в десятку мест для романтических поездок.

    Среди городов Европы лидерами стали Прага, Рим и Мюнхен. Также в десятке Милан, Вена, Барселона, Париж, Верона, Рига и Дюссельдорф. Также в топ-10 вошли Милан, Вена, Барселона, Париж, Верона, Рига и Дюссельдорф.