Стало известно, куда россияне полетят на 14 февраля

14 февраля в этом году выпало на пятницу, поэтому вместе с выходными может получиться трехдневная поездка.

Эксперты рассказали, какие места для путешествий в этот раз стали наиболее популярными, исходя из количества купленных билетов.

Первое и второе место заняли Москва и Санкт-Петербург. Дальше идут Сочи, Краснодар, Минеральные Воды и Симферополь. Новосибирск, Ростов-на-Дону, Калининград и Уфа также вошли в десятку мест для романтических поездок.

Среди городов Европы лидерами стали Прага, Рим и Мюнхен. Также в десятке Милан, Вена, Барселона, Париж, Верона, Рига и Дюссельдорф. Также в топ-10 вошли Милан, Вена, Барселона, Париж, Верона, Рига и Дюссельдорф.