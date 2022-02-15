Стало известно, куда россияне поедут отдыхать весной

Более 80% россиян, собирающихся в отпуск весной, планируют поездки по России. Об этом написал RT со ссылкой на данные сервиса планирования путешествий OneTwoTrip.

Среди российских городов самым популярным является Москва, второе место занимает Санкт-Петербург, третье — Сочи. Кроме того, россияне планируют поездки в Минеральные Воды, Калининград, Симферополь, Краснодар, Махачкалу, Ростов-на-Дону и Уфу.

Отмечается, что стоимость перелетов по России остается такой же, как в прошлом году и в среднем на 7,5% ниже, чем была до пандемии.