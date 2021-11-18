Стало известно, куда россияне отправятся на новогодние праздники

Большинство россиян, планирующих поездки на новогодние праздники, выбрали путешествия по России. Об этом RT рассказали специалисты в сфере туризма.

«Больше всего билетов оформлено на 28–30 декабря. Так, суммарно на эти три дня приходится около 38% бронирований в период с 25 декабря по 10 января, хотя нерабочие дни начинаются только 31 декабря», — сообщили в компании «Туту.ру».

Среди российских городов наибольшей популярностью пользуются Москва, Санкт-Петербург и Сочи. Кроме того, многие планируют отправиться в Краснодар, Минеральные Воды и Калининград.

В Российском союзе туриндустрии (РСТ) рассказали, что в основном на новогодние праздники россияне отдают предпочтение пятизвездочным отелям, особенно на горнолыжных курортах. Причем это не только Сочи и Красная поляна, но и другие регионы.

«В частности, год от года среди россиян набирает популярность Шерегеш в Кузбассе. В этом месте сейчас активно строится инфраструктура, включая новые отели высокого уровня, рестораны и кафе. Ведь, помимо красивой природы, туристы нуждаются в комфортных условиях отдыха, и радует, что российские курорты постепенно улучшают качество обслуживания. Это, в свою очередь, позитивно сказывается на турпотоках», — рассказал вице-президент РСТ Дмитрий Горин.