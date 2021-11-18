Стало известно, куда россияне отправятся на новогодние праздники
Названы самые популярные среди россиян направления для январского отдыха
Большинство россиян, планирующих поездки на новогодние праздники, выбрали путешествия по России. Об этом RT рассказали специалисты в сфере туризма.
«Больше всего билетов оформлено на 28–30 декабря. Так, суммарно на эти три дня приходится около 38% бронирований в период с 25 декабря по 10 января, хотя нерабочие дни начинаются только 31 декабря», — сообщили в компании «Туту.ру».
Среди российских городов наибольшей популярностью пользуются Москва, Санкт-Петербург и Сочи. Кроме того, многие планируют отправиться в Краснодар, Минеральные Воды и Калининград.
В Российском союзе туриндустрии (РСТ) рассказали, что в основном на новогодние праздники россияне отдают предпочтение пятизвездочным отелям, особенно на горнолыжных курортах. Причем это не только Сочи и Красная поляна, но и другие регионы.
«В частности, год от года среди россиян набирает популярность Шерегеш в Кузбассе. В этом месте сейчас активно строится инфраструктура, включая новые отели высокого уровня, рестораны и кафе. Ведь, помимо красивой природы, туристы нуждаются в комфортных условиях отдыха, и радует, что российские курорты постепенно улучшают качество обслуживания. Это, в свою очередь, позитивно сказывается на турпотоках», — рассказал вице-президент РСТ Дмитрий Горин.