Стало известно, куда россияне будут путешествовать на 23 Февраля и 8 Марта
Как сообщил сайт АТОР, соотечественники для поездок на длинные выходные выбирают города, где можно вдоволь погулять и поглазеть на достопримечательности.
«По этой причине охотно спрашивают туры в Псков, Санкт-Петербург и Великий Новгород», — рассказал гендиректор одного из российских туроператоров Владимир Лутов. В межсезонье россияне ездят в недолгие путешествия всей семьей, вместе с детьми. В этом случае люди выбирают поездки в Москву, Петербург и по городам Золотого кольца.
Ранее в СМИ появился результат опроса, который раскрыл, сколько мужчины и женщины готовы потратить на подарки к 23 Февраля и 8 Марта. Оказалось, что большинство мужчин могут с легкостью расстаться с тремя тысячами рублей, чтобы порадовать близких женщин. Представительницы прекрасной половины человечества ограничили подарочный бюджет одной тысячей рублей.