Стало известно, куда россияне будут путешествовать на 23 Февраля и 8 Марта

Поздравить своих любимых с праздником и вместе съездить куда-нибудь — что может быть лучше? Россияне все чаще стали выбираться в путешествие на 23 Февраля и 8 Марта. Самыми популярными городами для праздничных поездок стали Санкт-Петербург, Псков и Великий Новгород.

Как сообщил сайт АТОР, соотечественники для поездок на длинные выходные выбирают города, где можно вдоволь погулять и поглазеть на достопримечательности.

«По этой причине охотно спрашивают туры в Псков, Санкт-Петербург и Великий Новгород», — рассказал гендиректор одного из российских туроператоров Владимир Лутов. В межсезонье россияне ездят в недолгие путешествия всей семьей, вместе с детьми. В этом случае люди выбирают поездки в Москву, Петербург и по городам Золотого кольца.

Ранее в СМИ появился результат опроса, который раскрыл, сколько мужчины и женщины готовы потратить на подарки к 23 Февраля и 8 Марта. Оказалось, что большинство мужчин могут с легкостью расстаться с тремя тысячами рублей, чтобы порадовать близких женщин. Представительницы прекрасной половины человечества ограничили подарочный бюджет одной тысячей рублей.