Стало известно, куда поедут россияне в отпуск этим летом

Лето — сезон отпусков, и мало кто готов отказаться от отдыха из-за закрытых границ. В проведенном «ФедералПресс» опросе россияне рассказали, как проведут отпуск этим летом.

Лишь 19% респондентов заявили, что все лето будут работать — остальные планируют отдыхать. Довольно большая часть опрошенных, а именно, 43%, заявили, что проведут отпуск дома или поедут на дачу. 19% опрошенных собираются поехать отдыхать на отечественные курорты или просто в другие города России. И только 15% в этом году планируют провести отпуск за рубежом.

Возможность отдыха в других странах сейчас то появляется, то снова ускользает из-за нестабильной эпидемиологической обстановки в мире. 22 июня Турция открыла границы для россиян — по статистике туроператоров, многие жители России после этого отказались от поездок в Крым или Краснодарский край, чтобы провести отпуск на побережье Средиземного моря. Кроме того, для туристических поездок сейчас открыты Хорватия и Шри-Ланка.