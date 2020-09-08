Стало известно, когда возобновится прямое авиасообщение между РФ и Египтом

«Газета.ru» уточнила, что самолеты из Москву в Каир будут летать по понедельникам, средам и субботам. Обратные рейсы намечены на вторники, четверги и воскресенья.

Официальный представитель министерства гражданской авиации Египта Басель Абдель Карим обозначил, что разрешение на возобновление полетов между Россией и Египтом дали авиаперевозчикам обеих стран.