08 сентября 2020, 18:04
Стало известно, когда возобновится прямое авиасообщение между РФ и Египтом
9 сентября между Россией и Египтом возобновится прямое авиасообщение, передает РИА «Новости».
«Газета.ru» уточнила, что самолеты из Москву в Каир будут летать по понедельникам, средам и субботам. Обратные рейсы намечены на вторники, четверги и воскресенья.
Официальный представитель министерства гражданской авиации Египта Басель Абдель Карим обозначил, что разрешение на возобновление полетов между Россией и Египтом дали авиаперевозчикам обеих стран.