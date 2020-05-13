13 мая 2020, 20:36
Стало известно, когда в Ярославской области откроется туристический сезон
Туристический сезон в Ярославской области этим летом состоится. Так считает директор департамента туризма Ярославской области Юлия Рыбакова. Об этом сообщило РИА ФАН.
По ее словам, на это «с вероятностью 50% с середины июня можно рассчитывать», а «с 1 июля можно бронировать гостиницы».
«Короткие поездки на небольшие расстояния будут востребованы в силу экономичного формата. Мы ориентированы всегда на Москву и Подмосковье, соседние регионы», — уточнила Рыбакова.