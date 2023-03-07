07 марта 2023, 17:57
Стало известно, какие страны могут привлечь россиян безвизовым режимом
Безвизовые поездки в Индонезию и Мексику привлекут российских туристов
Введение безвизового режима на поездки в Индию, Индонезию, Мексику, Малайзию и на Филиппины поспособствует усилению турпотока со стороны российских туристов. Об этом сообщил эксперт по туризму Николай Мельник, передала «Вечерняя Москва».
По словам эксперта, перечисленные страны будут наиболее востребованы у российских туристов благодаря безвизовому режиму.
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Как сообщила «Национальная служба новостей», многих соотечественников заинтересует такое направление, как Саудовская Аравия, однако некоторые туристы неизбежно будут сравнивать эту страну с ОАЭ.
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