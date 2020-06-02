    02 июня 2020, 19:48

    Стало известно, какие курорты первыми откроются для россиян

    Анастасия Кременчугская

    Юрий Барзыкин, вице-президент Российского союза туриндустрии, рассказал, какие страны первыми откроют свои границы для российских туристов. Об этом сообщил «Царьград».

    Специалист считает, что восстановление авиаперелетов для российских туристов будет доступно уже в сентябре.

    «Разом везде не полетят. Но к сентябрю, к бархатному сезону, думаю, на курорты те, кто туда жаждут, успеют», — заметил Барзыкин.

    Он предположил, что первыми границы откроют Турция и Греция. Так как эти страны живут во многом за счет туристического бизнеса. Помимо этого могут возобновить полеты на Кипр и в среднеземноморские страны. А за ними могут открыться Италия и Испания.