Стало известно, как можно купить дешевый авиабилет

Руководитель интернет-портала AVIA*RU Network Роман Гусаров рассказал, каким образом можно купить недорогой авиабилет, несмотря на подорожание топлива и изменение курса рубля. Об этом написала «Общественная служба новостей».

«Закон такой: чем раньше покупаешь билет, тем больше шансов улететь дешевле. Последние билеты — самые дорогие. Они могут стоить в два раза дороже, чем первоначальные», — сообщил эксперт.

Он также объяснил, как формируются цены на авиабилеты. Первые, по его словам, продают по самой минимальной цене. Когда продано примерно 20% билетов, система отмечает спрос, и цена возрастает. Последние билеты идут по максимальному тарифу.

«Ожидать в последние дни, что билеты будут дешевые, не приходится. В 2015 году они вдруг резко подешевели, когда резко с 40 рублей за евро курс улетел до 100! Многие люди купили билеты и стали сдавать. И перед Новым годом билеты подешевели, произошла обратная ситуация, но это форс-мажор», — заключил Гусаров.