Стало известно, как изменятся правила авиаперелетов после пандемии

Известно, что некоторые авиакомпании уже обязали пассажиров надевать маску в самолете как минимум до августа. Также под предлогом борьбы с коронавирусом часть перевозчиков отменила питание или сделала его платным.

Рассматривается предложение обрабатывать весь багаж антисептиками, а в ручную кладь разрешить брать только сумочку и ноутбук. В аэропортах собираются измерять температуру и ввести социальную дистанцию между людьми. Кроме того, в дальнейшем регистрацию на все рейсы могут сделать бесконтактной.