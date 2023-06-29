Путешествия 29 июня 2023, 18:14 Стало известно, где предпочли отдохнуть почти 90% российских авиапутешественников АТОЛ и «Туту.ру»: 88% отечественных авиапутешественников отдохнут этим летом в России Pixabay

Читать 360tv в

Девять из 10 отечественных авиапутешественников заявили, что предпочитают отдохнуть летом 2023 года в России, выяснили аналитики IT-компании АТОЛ и специалисты сервиса путешествий «Туту.ру». С результатами исследования ознакомились «Известия».

Каждый 10-й (9%) оформленный билет на самолет пришелся на страны ближнего зарубежья, а на дальнее зарубежье и Европу суммарно — три процента.

Реклама

«Наибольшим спросом среди внутренних авианаправлений этим летом пользуются Москва (16% оформленных билетов), Сочи (15%) и Санкт-Петербург (9,3%)», — отметили специалисты.

По их информации, из заграничных направлений россияне чаще всего выбирают Азербайджан (15%), Узбекистан (14%), Армению и Турцию (по 12%), а также Киргизию (11%). Средняя стоимость билетов туда и обратно по России этим летом составила 18 987 рублей, в страны ближнего зарубежья — почти 30 тысяч, дальнего зарубежья — чуть больше 51 тысячи, а билеты в оба конца в Европу в среднем стоят 84 694 рубля.

Отечественная туриндустрия выходит на новый уровень, заявил президент Владимир Путин. Он подчеркнул, что в стране есть все необходимое для развития внутреннего туризма.