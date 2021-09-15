Стало известно, что чаще всего не устраивает туристов в российских отелях

Отели Краснодарского края и Крыма больше всего не устраивают туристов качеством своего сервиса. Отдыхающие часто жалуются в Ростуризм из-за несоответствия гостиниц заявленному количеству «звезд».

Периодически Ростуризм получает жалобы от постояльцев отелей, связанные с несоответствием заявленному уровню «звездности». Большинство обращений поступало из Анапы, Сочи, Евпатория и Ялты, уточнила газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В Ростуризме подчеркнули, что оценки путешественников не всегда бывают объективными. При этом в некоторых случаях требования действительно обоснованы.

«И тут — два варианта: либо отель соответствовал своей „звездности“ на момент прохождения классификации, но потом снизил качество оказываемых услуг, либо аккредитованная организация провела классификацию недобросовестно», — пояснили в пресс-службе.

Обычно жалобы отдыхающих рассматривает само ведомство, но в исключительных случаях обращения доходят до Роспотребнадзора. В первом полугодии отели привлекли к ответственности четыре раза. Объекты размещения на рушили требования законодательства о предоставлении гостиничных услуг.