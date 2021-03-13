Стали известны зарубежные направления, которые подешевели для петербуржцев

Пандемия коронавируса заставила туроператоров снизить расценки на зарубежные туры. Таких направлений пока немного, так как люди, несмотря на смягчение ограничительных мер, все еще не готовы часто выезжать за границу.

Об этой тенденции «Невским новостям» рассказал генеральный директор Ozon.Travel Михаил Осин. Он отметил, что доля бронирований зарубежных направлений в 2021 году все еще невелика.

«Выбирая поездки за рубеж, чаще всего петербуржцы останавливают свой выбор на Турции (в топе — Стамбул и Анталья), Армении, ОАЭ. Поездка в Турцию в начале 2021 обойдется петербуржцам на 8% дешевле, чем в прошлом году, а в Объединенные Арабские Эмираты — на 30%», — отметил Осин.

Правительство России одобрило новый этап программы туристического кешбэка в 2021 году, которая будет проходить в марте и апреле. Средства на нее выделят из резервного фонда.

На днях президент России Владимир Путин пообещал, что власти страны не будут препятствовать россиянам выезжать в отпуск за границу. Но напомнил, что во многих странах мира эпидемическая обстановка из-за пандемии коронавируса довольно сложная.