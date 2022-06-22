Стали известны цены на отдых по маршруту Владимира Путина

Глава Ростуризма Зарина Догузова в ходе ПМЭФ-2022 представила новый туристический маршрут — «Сибирские каникулы», который проходит по местам отдыха Владимира Путина. На сайтах турагенств уже появились подробности об этом маршруте, написала Тульская служба новостей.

Весь тур обойдется в сумму от 59 до 90 тысяч рублей за человека. В стоимость входит проживание, экскурсии, питание и страховка.

Тур начинается в Абакане и длится восемь дней. Маршрут проходит по территориям Красноярского края, Хакасии и Тувы. Туристы смогут попасть в Долину Царей в Республике Тыва, порыбачить в Сибири, посмотреть на плотину крупнейшей электростанции России — Саяно-Шушенской ГЭС и многое другое.