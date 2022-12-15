15 декабря 2022, 17:17
Стали известны страны с наибольшим числом бронирования на зимние праздники
Самым большим спросом среди россиян пользуются теплые страны
Большинство россиян начинают заранее думать о том, как проведут новогодние каникулы. О самых популярных направлениях россиян в период зимних праздников сообщил сайт «ФедералПресс».
Особой востребованностью у россиян пользуется массовое направление — это такие страны как Турция, Египет, ОАЭ.
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Также относительно недавно для туристов открылся Тайланд, который также является излюбленным местом отдыха у россиян.
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