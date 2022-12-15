Путешествия 15 декабря 2022, 17:17 Стали известны страны с наибольшим числом бронирования на зимние праздники Самым большим спросом среди россиян пользуются теплые страны

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Большинство россиян начинают заранее думать о том, как проведут новогодние каникулы. О самых популярных направлениях россиян в период зимних праздников сообщил сайт «ФедералПресс».

Особой востребованностью у россиян пользуется массовое направление — это такие страны как Турция, Египет, ОАЭ.

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Также относительно недавно для туристов открылся Тайланд, который также является излюбленным местом отдыха у россиян.

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