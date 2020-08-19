Стали известны страны, которые откроют границы для России осенью

Он пояснил, что в список входят Египет, ОАЭ, Куба, Мексика, Мальдивы, Доминикана, Кения, Танзания, Мальта, Хорватия и Черногория.

«Но нужно дождаться решения оперативного штаба, который анализирует два критерия: эпидемиологическую ситуацию и принцип взаимности», — заключил Горин.