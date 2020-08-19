19 августа 2020, 15:29
Стали известны страны, которые откроют границы для России осенью
Стало известно, что 11 стран мира собираются возобновить сообщение с Россией осенью. Об этом сообщил «Ридус» со ссылкой на главу транспортного комитета Ассоциации туроператоров России Дмитрия Горина.
Он пояснил, что в список входят Египет, ОАЭ, Куба, Мексика, Мальдивы, Доминикана, Кения, Танзания, Мальта, Хорватия и Черногория.
«Но нужно дождаться решения оперативного штаба, который анализирует два критерия: эпидемиологическую ситуацию и принцип взаимности», — заключил Горин.