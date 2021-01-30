Стали известны страны, которые откроют границы для привитых от коронавируса

Теперь путешественники смогут попасть на Сейшельские острова. Власти начали делать прививки местным жителям с начал этого года и готовы пустить на свою территорию туристов, которые предоставят отрицательный результат ПЦР-теста и сертификат о вакцинации.

О своей готовности открыть границы для гостей с прививками от коронавируса сообщили также власти Исландии и Румынии. Кипр планирует освободить туристов с сертификатом о вакцинации от необходимости предоставлять результаты ПЦР-теста. Остров Маврикий прекратит отправлять таких путешественников на обязательный 14-дневный карантин.

Власти Израиля, Греции, Испании, Бельгии, Эстонии, Дании, Венгрии и Польши еще не решили, какие условия будут действовать на их территориях для вакцинированных туристов.