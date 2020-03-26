Стали известны страны, где из-за коронавируса осталось больше всего российских туристов

«В Египте, в Шарм-эль-Шейхе и Хургаде, находятся около трех тысяч россиян, в далеких экзотических странах — Боливия, Перу, Колумбия, Филиппины — меньше 100 человек», — пояснил Алексан Мкртчян.

Он добавил, что много россиян осталось в ОАЭ, но это из-за того, что аэропорт Дубая закрылся на сутки раньше запланированного срока, поэтому там застряли более двух тысяч россиян.