26 марта 2020, 21:01
Стали известны страны, где из-за коронавируса осталось больше всего российских туристов
Большинство организованных туристов уже вернулись домой, однако те, кто приобретал билеты и туры у зарубежных компаний, пока еще не могут улететь. Член президиума Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян рассказал радио Sputnik, в каких странах остается больше всего российских туристов.
«В Египте, в Шарм-эль-Шейхе и Хургаде, находятся около трех тысяч россиян, в далеких экзотических странах — Боливия, Перу, Колумбия, Филиппины — меньше 100 человек», — пояснил Алексан Мкртчян.
Он добавил, что много россиян осталось в ОАЭ, но это из-за того, что аэропорт Дубая закрылся на сутки раньше запланированного срока, поэтому там застряли более двух тысяч россиян.