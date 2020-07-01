Стали известны сроки открытия границы России с Белоруссией

Границы между Россией и Белоруссией могут открыть уже этим летом. Ограничение на взаимное передвижение жителей двух стран вводили из-за пандемии коронавируса.

Об этом рассказал посол России в Минске Владимир Семашко. Его слова процитировало БелТа.

Семашко уверен — российская сторона снимет все введенные ограничения на передвижения между странами в скором времени. Такой вывод он сделал исходя из положительной динамики и снижения прироста новых случаев заражения коронавирусом в Москве и Минске.

«Вижу прекрасную динамику непосредственно по Москве, где заболевших в сутки 600–700 человек, а выздоровевших — две-три тысячи. И по России количество выздоравливающих ежесуточно больше, чем заболевших. По Белоруссии такая же ситуация. Полагаю, что граница где-то к концу июля — началу августа должна быть открыта», — заявил Семашко.

Посол отметил, что Россия уже ввела некоторые послабления на пересечение границы между странами. С самого введения ограничений запрет не распространялся на грузовой транспорт. Недавно власти РФ разрешили перемещаться из России в Белоруссию и обратно вахтовикам.

Ограничения на перемещения между странами 16 марта ввела Россия. Точной информации о том, когда свободное перемещение вновь разрешат, пока нет. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что решений по этому вопросу пока не принимали.