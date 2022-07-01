Стали известны самые востребованные зарубежные направления для отдыха среди россиян

Аналитики сервиса GEO.Platforma и эксперты финансового маркетплейса «Сравни» провели исследование, в ходе которого выяснили, какие туристические направления популярны у россиян в 2022 году. Об этом сообщили «Известия».

Самыми популярными направлениями оказались Турция и Египет. Туда хотят отправиться 42% и 33% соотвественно. Еще часть опрошенных изъявила желание отправиться в Объединенные Арабские Эмираты -- 31%.

При этом выбраться за границу в этом году хотят только 46% опрошенных россиян, передало utro.ru.