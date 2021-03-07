Стали известны самые популярные у российских туристов направления на 8 марта

Среди россиян самыми популярными направлениями для туристических поездок на праздничные выходные c 6 по 8 марта оказались Москва и Санкт-Петербург. На третьем месте расположился Стамбул.

Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на данные сервиса путешествий Ostrovok.ru.

Интерес к Турции, как отмечается, сильно вырос по сравнению с прошлым годом: количество бронирований отелей взлетело на 70%.

Туристы, по данным сервиса, бронируют гостиницы в российских городах в среднем на три ночи. За одни сутки стоимость номера на двоих составляет порядка 4,3 тысячи рублей.

Отмечается, что за год стоимость проживания выросла примерно на треть. В Екатеринбурге оказалось самое дешевое проживание внутри страны — номер на двоих в сутки обойдется туристам в две тысячи рублей. За границей бюджетнее всего можно отдохнуть в Хургаде. Там проживание стоит в среднем 5,4 тысячи рублей в сутки.

Власти Греции до 22 марта продлили действие правил въезда россиян. В страну смогут приезжать до 500 туристов в неделю при наличии отрицательного теста на коронавирус. Сдать анализы необходимо за 72 часа до прилета. Документ должен быть на английском языке с указанием всех сведений. При этом у путешественников должны быть с собой и другие документы.