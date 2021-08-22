Стали известны самые популярные у россиян направления для туризма внутри страны

Москва, Сочи и Санкт-Петербург попали в тройку лидеров рейтинга самых популярных туристических направлений у россиян этой осенью. При этом у некоторых регионов привлекательность, наоборот, упала по сравнению с прошлым годом.

Исследование провели аналитики одного из сервисов для планирования путешествий. Его результаты опубликовал RT.

Москва оказалась самым востребованным городом у российских туристов. Предпочтение столице отдали 23,8% респондентов. При этом авиабилеты в Москву подешевели более чем на 10% по сравнению с прошлым годом.

На втором месте — Сочи. Средняя цена перелета туда составляет 4800 рублей. Билеты в курортный город бронировали в 12,2% случаев. В Санкт-Петербург собираются 11,2% наших сограждан. Средняя цена на билет составляет 5500 рублей.

У Симферополя популярность, наоборот, упала на 10%. Зато все больше привлекает россиян Калининград. Он стал на 60% более популярным у россиян по сравнению с прошлым годом. Цены на билеты туда подешевели на 17% и в среднем составляют 4300 рублей.

Меньше привлекает туристов Анапа. Около 2,9% сограждан собираются посетить Минеральные Воды. За ними в рейтинге следует Краснодар. Он, как и Калининград, стал более востребованным для отдыха. На последних позициях Уфа и Махачкала.