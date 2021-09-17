Стали известны самые популярные туристические направления осени

Одним из самых популярных у туристов направлений осенью стал Якутск. Он обогнал даже Афины и Подгорицу. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на исследование компании OneTwoTrip.

Востребованность Якутска в сентябре стала выше на 90% по сравнению с первыми 15 днями августа. Также популярностью стала пользоваться Астрахань -- востребованность билетов в этот южный город выросла на 60%.

Из заграничных направлений больше всего билетов приобретали в Афины. Осенью туда стали летать в полтора раза чаще по сравнению с августом. Этот город занял третье место в общем рейтинге. Также многие россияне приобрели билеты в Подгорицу (Черногория) — ее популярность выросла на 48%.

Чтобы посетить эти зарубежные города, перед перелетом необходимо предоставить свежий отрицательный ПЦР-тест на коронавирус. Для посещения Черногории подойдет также сертификат о вакцинации.

Примерно такой же рост показал российский Калининград. Также популярностью воспользовались Киров (рост — 47%), Брянск (44%) и Волгоград (34%). Также вырос спрос на перелеты в Томск и Кемерово (24%) и во Владикавказ и Махачкалу (23%).