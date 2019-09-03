Стали известны самые популярные среди туристов города и регионы РФ

Уманский напомнил, что основная масса туристов концентрируется на побережье Черного моря. Самым популярным оказался Краснодарский край, на второй позиции расположился Крымский полуостров, тройку замкнули Минеральные Воды.

«Однако уже сейчас совершенно точно могу сказать, что сезон является успешным и в целом курорты в этом году посетило больше людей, чем в прошлом», — обозначил специалист.

Он упомянул и о другом направлении внутреннего туризма, а именно об экскурсионно-деловых поездках. Здесь лидерами оказались Москва с Петербургом. Кроме того, отметилась и столица Татарстана.