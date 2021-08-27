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    27 августа 2021, 10:56

    Стали известны самые популярные летние маршруты россиян

    Александр Блинов

    Среди жителей России самым популярным авиамаршрутом уходящего лета стал перелет из Москвы в Сочи. В топ-3 также вошли рейсы Москва — Петербург и Сочи — Москва, сообщил ТАСС со ссылкой на исследование сервиса планирования путешествий OneTwoTrip.

    Стали известны самые популярные летние маршруты россиян

    Предпочтения россиян поменялись на фоне пандемии. Если раньше клиенты OneTwoTrip зачастую выбирали для отпуска отдых в зарубежных странах, то сейчас спрос перераспределился на российские города и курорты.

    Москва стала самым востребованным городом уходящего лета. На столицу приходится 25% всех забронированных авиабилетов. По сравнению с прошлым годом, на 40% выросло число бронирований перелетов в Калининград. А в Симферополь россияне стали летать реже.

    В Москву чаще всего бронировали и железнодорожные билеты. Хотя спрос на них упал и составил 22,4% от общей доли. На поездах россияне часто ездили и в Петербург, который занял второе место. И тройку замыкает Сочи с ростом спроса на ж/д билеты на 15%. Также популярность пользовались Краснодар, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону и Екатеринбург.

    Ранее сообщалось, что билеты на перелеты по России подешевели на 15% в 2021 году.