Стали известны самые популярные летние маршруты россиян

Среди жителей России самым популярным авиамаршрутом уходящего лета стал перелет из Москвы в Сочи. В топ-3 также вошли рейсы Москва — Петербург и Сочи — Москва, сообщил ТАСС со ссылкой на исследование сервиса планирования путешествий OneTwoTrip.

Предпочтения россиян поменялись на фоне пандемии. Если раньше клиенты OneTwoTrip зачастую выбирали для отпуска отдых в зарубежных странах, то сейчас спрос перераспределился на российские города и курорты.

Москва стала самым востребованным городом уходящего лета. На столицу приходится 25% всех забронированных авиабилетов. По сравнению с прошлым годом, на 40% выросло число бронирований перелетов в Калининград. А в Симферополь россияне стали летать реже.

В Москву чаще всего бронировали и железнодорожные билеты. Хотя спрос на них упал и составил 22,4% от общей доли. На поездах россияне часто ездили и в Петербург, который занял второе место. И тройку замыкает Сочи с ростом спроса на ж/д билеты на 15%. Также популярность пользовались Краснодар, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону и Екатеринбург.

Ранее сообщалось, что билеты на перелеты по России подешевели на 15% в 2021 году.