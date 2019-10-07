Стали известны самые перегруженные туристами места в мире

Рейтинг возглавил тайский остров Пхукет. На каждую квадратную милю там приходится по пять тысяч туристов. Вторая позиция за городом Пальма, где ежедневно на каждой квадратной миле оказывается около трех тысяч посетителей. Тройку лидеров замкнул город Паттайя (2,7 тысячи). В десятку также попали Париж, Барселона, Куала-Лумпур, Милан, Осака, Сингапур и Нью-Йорк.