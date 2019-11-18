Стали известны самые опасные страны для туристов в 2020 году

По данным издания, в следующем году опаснее всего будет ездить в африканские и латиноамериканские страны, а также в государства Персидского залива. При отборе специалисты руководствовались тремя факторами — медицина, дорожное движение и личная безопасность.

Лидерами рейтинга по всем пунктам стали Венесуэла, Ливия, Афганистан и Сомали. В свою очередь самой безопасной для туристов считается следующая пятерка стран: Гренландия, Швеция, Норвегия, Исландия и Финляндия.