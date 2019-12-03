  • Стали известны самые посещаемые города на планете

    03 декабря 2019, 21:06

    Артур Блянихов

    Специалисты составили рейтинг самых посещаемых городов мира. Лидером оказался Гонконг, передает РИА ФАН со ссылкой на иностранные СМИ.
    Стали известны самые посещаемые города на планете

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    По данным информагентства, рейтинг был составлен с использованием сведений за неполный год. На втором месте после Гонконга оказался Бангкок. Третья позиция за Макао. Следом расположились Сингапур и Лондон.

    По мнению экспертов, египетский город Хургада может совершить самый большой скачок. Есть вероятность, что он переместится с 82 места на 63.

    Аналитики обратили внимание на значительное снижение популярности Вены, Милана и Барселоны. А вот на Швецию, Словению и Хорватию спрос среди туристов, наоборот, растет.

    В свою очередь исследователи из Финансового университета при правительстве РФ составили рейтинг российских городов по качеству жизни. Список возглавила Казань. Грозный оказался на второй позиции. Тюмень заняла третье место. В топ-лист также попали Краснодар, Санкт-Петербург и Москва.