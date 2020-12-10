Стали известны расценки горнолыжных курортов в Ленобласти

По данным ИА Nation News, цены на большинстве из них значительно дешевле, чем на «Розе Хутор» в Сочи. Там целый день стоит 3150 рублей, а в новогодние праздники — еще выше.

На самом дорогом курорте в Ленинградской области «Красное озеро» цены достигают 2100 рублей в будни и 2700 в выходные. Во всех остальных местах цены на день катания меньше 1500 рублей.