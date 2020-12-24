Стали известны популярные новогодние направления туристов в России

По его словам, на первом месте по популярности стоят различные направления по России. На втором Турция, но с разницей в 10 раз.

«Туристов, прежде всего, интересует Краснодарский край, в том числе Сочи и Красная Поляна. Следом идет Крым — вариант для любителей более теплой погоды. Спросом пользуются туры в Архыз и Приэльбрусье», — уточнил Мкртчян.