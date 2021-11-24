facebook_pixel
    24 ноября 2021, 11:44

    Стали известны подробности об оставшейся в открытом океане семье путешественников из России

    Представитель берегового штаба Якубенко: семью путешественников Клочковых не пустили на Кирибати

    Андрей Иванов, Дарья Новая

    Яхту Lаdу Маrу путешественников Клочковых из Новосибирска не пустили на острова Кирибати, чтобы пополнить запасы еды и воды, из-за коронавируса. До этого им отказали в пристанище в Австралии и Новой Зеландии. Сейчас у россиян одна надежда на Французскую Полинезию. Они пока не смогли починить опреснитель воды, однако бодрость духа не потеряли. Об этом «360» рассказал представитель берегового штаба Сергей Якубенко.

    Стали известны подробности об оставшейся в открытом океане семье путешественников из России

    «Ребята сейчас находятся в Тихом Океане, в 300 милях от Французской Полинезии, это примерно два-три дня ходу до нее. На данный момент опреснитель починить не удалось, запаса воды мало, но хватит дойти до Французской Полинезии», — рассказал собеседник.

    По словам Якубенко, в середине ноября Lаdу Маrу попыталась зайти на острова Кирибати, но им не разрешили высадиться на берег. Представитель берегового штаба добавил, что у Клочковых есть запас еды на три-четыре месяца автономного плавания, однако закончились фрукты и овощи.

    Путешественники, как отметил Якубенко, сейчас находятся в хорошем моральном и физическом состоянии и надеются, что в будущем таких сложностей у них не будет.

    Клочковы путешествуют по Мировому океану уже третий год. Свою кругосветку они планируют завершить через несколько месяцев во Владивостоке. Из-за пандемии россияне столкнулись с трудностями: их не пускают в иностранные порты, хотя они могут высаживаться на территории разных государств согласно Международному морскому праву.