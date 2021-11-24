Стали известны подробности об оставшейся в открытом океане семье путешественников из России

Яхту Lаdу Маrу путешественников Клочковых из Новосибирска не пустили на острова Кирибати, чтобы пополнить запасы еды и воды, из-за коронавируса. До этого им отказали в пристанище в Австралии и Новой Зеландии. Сейчас у россиян одна надежда на Французскую Полинезию. Они пока не смогли починить опреснитель воды, однако бодрость духа не потеряли. Об этом «360» рассказал представитель берегового штаба Сергей Якубенко.

«Ребята сейчас находятся в Тихом Океане, в 300 милях от Французской Полинезии, это примерно два-три дня ходу до нее. На данный момент опреснитель починить не удалось, запаса воды мало, но хватит дойти до Французской Полинезии», — рассказал собеседник.

По словам Якубенко, в середине ноября Lаdу Маrу попыталась зайти на острова Кирибати, но им не разрешили высадиться на берег. Представитель берегового штаба добавил, что у Клочковых есть запас еды на три-четыре месяца автономного плавания, однако закончились фрукты и овощи.

Путешественники, как отметил Якубенко, сейчас находятся в хорошем моральном и физическом состоянии и надеются, что в будущем таких сложностей у них не будет.

Клочковы путешествуют по Мировому океану уже третий год. Свою кругосветку они планируют завершить через несколько месяцев во Владивостоке. Из-за пандемии россияне столкнулись с трудностями: их не пускают в иностранные порты, хотя они могут высаживаться на территории разных государств согласно Международному морскому праву.