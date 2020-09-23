Стали известны планы россиян на новогодние праздники

По данным «Газеты.ru», 54% участников останутся в Новый год дома. 26% пока не решили, что будут делать. 5% жителей России собираются ехать в путешествие. Еще 15% также собираются поехать куда-нибудь, но пока ничего не купили.

Для путешествия были выбраны туры в Калининград, Минеральные Воды, Сочи, Симферополь, Красноярск и Владивосток.