23 сентября 2020, 14:07
Стали известны планы россиян на новогодние праздники
Россияне рассказали о своих планах на новогодние праздники. Об этом сообщил RT с ссылкой на данные сервиса «Туту.ру».
По данным «Газеты.ru», 54% участников останутся в Новый год дома. 26% пока не решили, что будут делать. 5% жителей России собираются ехать в путешествие. Еще 15% также собираются поехать куда-нибудь, но пока ничего не купили.
Для путешествия были выбраны туры в Калининград, Минеральные Воды, Сочи, Симферополь, Красноярск и Владивосток.