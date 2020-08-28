Стали известны ограничения для туристов в Турции

По данным сайта «Утро.ру», Соловьева рассказала, что в отеле работал только открытый бассейн. Также действует запрет на экскурсии, закрыты все ночные клубы.

В ресторане уменьшено количество столов, шведского стола не было. Туристы обязаны ходить в масках. Также им меряют температуру. Всю мебель в отеле и на его территории дезинфицируют. Также повсюду стоят антисептики.

Ранее Киргизия разрешила россиянам въезд на свою территорию. Всего в списке стран, которым дали зеленый свет, 31 пункт. Помимо России, в список попали Грузия, Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, Туркмения, Бельгия, Австрия, Великобритания, Германия, Ирландия, Исландия, Италия, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Португалия, Турция, Швейцария, Швеция, Катар, ОАЭ, КНР, Малайзия, Южная Корея, Пакистан, Словения, Кувейт и Япония.

Россияне сейчас уже могут ездить в Турцию, Великобританию, Танзанию, Белоруссию, Хорватию, Сербию, Черногорию, ОАЭ и некоторые другие страны.