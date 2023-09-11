Путешествия 11 сентября 2023, 02:49 Стали известны наиболее популярные страны у российских туристов в 2023 году «MTC Travel»: турпоток из России в Таиланд вырос в 2023 году в 10 раз Freepik

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В этом году россияне путешествовали гораздо больше, чем в прошлом. Об этом сообщил «Прайм» со ссылкой на данные сервиса путешествий «MTC Travel». Жители России по-прежнему отдавали предпочтение Турции, но стали чаще выбирать Таиланд, ОАЭ и Египет.

По сравнению с 2022 годом, турпоток в Таиланд из РФ вырос в 10 раз, в Объединенные Арабские Эмираты — на 70%, в Египет — более чем в 2,5 раза. Тем не менее, лидером по-прежнему остается Турция. На нее пришлась половина тех, кто выбрал для отдыха дальнее зарубежье.

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Кроме этого, у россиян растет интерес к Китаю. В этом году республику посетили в восемь раз чаще, чем в прошлом. Правда, в основном, ехали туда по работе.

Внутри СНГ первые места заняли Абхазия, Белоруссия и Казахстан.

Ранее «Аэрофлот» заявил, что увеличит число рейсов из Москвы в Таиланд в осенне-зимний период. Самолеты авиаперевозчика будут отправляться из столичных аэропортов до 27 раз в неделю.