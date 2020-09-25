Стала известна причина частого отказа россиянам во въезде в Турцию

Уточняется, что ключевой причиной этого является истекающий срок действия загранпаспортов наших граждан. Некоторые не знают, что регламентация срока действия этих документов изменилась пять лет назад, пишет сайт «Русская планета».

Так, для россиян безвизовое пребывание действует в течение 60 дней. Вместе с тем срок действия загранпаспорта должен быть не менее 120 дней с момента приезда в Турцию. Вернувшимся из Турции российским туристам грозят крупные штрафы. 40 тысяч рублей придется выплатить, если отдыхающий не выполнил требование Роспотребнадзора. Уточняется, что каждый обратно прибывший в РФ должен сдать тест на коронавирус.