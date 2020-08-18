18 августа 2020, 17:32
США рассказали, сколько будут закрыты границы с Канадой и Мексикой
Власти США рассказали, сколько времени будут закрыты государственные границы с Канадой и Мексикой. Уточняется, что возобновлять поездки не планируется до 21 сентября, сообщило издание Travel and Leisure.
По словам специалистов, подобные меры обязательны на фоне увеличивающегося количества случаев инфицирования на юго-западе Соединенных Штатов, пишет «Газета.ru».
Вместе с тем водителям грузовиков, экипажам авиационных компаний и врачам разрешено пересекать границу. Помимо прочего, въезд разрешен гражданам США и Канады, которые едут домой.
Американское правительство закрыло границы по причине пандемии COVID-19 18 марта.