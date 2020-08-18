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    18 августа 2020, 17:32

    США рассказали, сколько будут закрыты границы с Канадой и Мексикой

    Полина Петрова

    Власти США рассказали, сколько времени будут закрыты государственные границы с Канадой и Мексикой. Уточняется, что возобновлять поездки не планируется до 21 сентября, сообщило издание Travel and Leisure.

    По словам специалистов, подобные меры обязательны на фоне увеличивающегося количества случаев инфицирования на юго-западе Соединенных Штатов, пишет «Газета.ru».

    Вместе с тем водителям грузовиков, экипажам авиационных компаний и врачам разрешено пересекать границу. Помимо прочего, въезд разрешен гражданам США и Канады, которые едут домой.

    Американское правительство закрыло границы по причине пандемии COVID-19 18 марта.

    Новости SMI.FM