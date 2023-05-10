Путешествия 10 мая 2023, 12:44 США и Великобритания за год приютили в несколько раз больше ученых и артистов из России РБК: в 2022 году США выдали россиянам вдвое больше виз талантов, Великобритания — в 5 раз РИА «Новости»

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Власти США и Великобритании по итогам 2022 года выдали в несколько раз больше специальных виз талантов выдающимся ученым, спортсменам, артистам и другим специалистам из России. На рынке появились специальные пакеты услуг для оформления таких разрешений на въезд, сообщил РБК.

Госдепартамент США отчитался о 445 оформленных в прошлом году визах типа О-1 против 247 в 2021 году и 135 за год до этого. Неиммиграционную визу талантов выдали россиянам, которые проявили особые способности в науке, образовании, искусстве, спорте, бизнесе, кино- или телеиндустрии, признанные на национальном или международном уровнях.

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В Великобритании аналогичную визу Global Talent Visa с разрешением на работу в течение пяти лет одобрили 397 заявителям в 2022 году, 72-м — в 2021 году и 34-м — годом ранее. Документ смогли получить исследователи, работники культуры и искусства, специалисты в области цифровых технологий, заслуги которых отметили международными наградами или публикациями в зарубежных СМИ.

Данные сервиса Pressfeed показали, что с февраля прошлого года спрос на О-1 и Global Talent Visa увеличился более чем в 15 раз, в среднем по семь обращений ежемесячно. Из-за этого на рынке пиара появилась новая услуга — за 150–200 тысяч россиянам предлагали пять необходимых для предоставления в миграционную службу публикаций о них.

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин заявил, что уехавшие артисты не смогут так же успешно реализоваться за границей, как в России. Он сказал, что для них не так страшен повышенный налог, как потеря зрителей.