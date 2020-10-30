Сроки открытия России для иностранцев спрогнозировали в АТОР

Рынок туризма рассчитывает на открытие границ уже в середине весны. Тогда уже во второй половине 2021 года отрасль вернется к докризисным показателям.

«Мы ожидаем, что постепенное открытие России для иностранных путешественников начнется в марте — апреле 2021 года. В этом случае восстановление отрасли от последствий пандемии может заметно ускорить», — рассказала в интервью RT исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

Уже в январе следующего года туристы из Китая и стран Европы смогут оформлять электронную визу для посещения России. По словам Ломидзе, рынок ждал этого нововведения много лет. Всего такую возможность получат граждане 52 стран.

В дальнейшем все будет зависит от эпидемической ситуации как в России, так и в других государствах. Если заболеваемость существенно снизится, то уже во второй половине следующего года туристический рынок сможет вернутся к показателям, характерным до кризиса. Существенно помогла бы отрасли поддержка государства, например, снижение налогов.

Ранее в Ростуризме заявили, что к 2030 году будет увеличен объем поездок по стране. Число туров должно возрасти до 140 миллионов.