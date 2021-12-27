Среднюю стоимость новогоднего тура назвали в АТОР

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) в эфире радиостанции «Говорит Москва» назвала среднюю стоимость новогоднего тура по России или за рубеж. Эта сумма составит около 150 тысяч на человека.

Она отметила, что максимальная сумма будет озвучена уже после праздников. Предположительно, она составит около миллиона рублей.

«Средняя стоимость у нас на данный момент получается порядка 120-150 тысяч рублей на человека. Как правило, такой пакет включал размещение в достаточно дорогом объекте — это четыре или пять звезд, неважно, где это было — на территории России или за рубежом, включает перелёт и некий минимальный набор необходимый для комфортной и радостной встречи Нового года, то есть новогодний ужин и какие-то развлечения. Минимальная составляет порядка 40-50 тысяч рублей», — рассказала Ломидзе.