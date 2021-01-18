Средняя стоимость авиабилетов упала в России

Средняя стоимость авиабилетов снизилась на 14% в 2020 году по сравнению с предыдущим годом. Перелет в одну сторону в пределах России стоил порядка 6702 рублей.

Специалисты сервиса поездок и путешествий Туту.ру проанализировали стоимость авиабилетов с вылетами в период с 1 января по 31 декабря 2020 года. Оказалось, что сразу по нескольким направлениям цены снизились на 30-40%, пишет РИА «Новости».

Больше всего упала стоимость перелета из Уфы в Анапу. Авиабилеты стали на 45% дешевле, чем в 2019 году, достигнув суммы менее шести тысяч рублей. На второй строчке разместился маршрут Москва — Орск, где стоимость перелета составила пять тысяч рублей (-43%). Третье место разделили направления из Москвы в Курган и из Нижнего Новгорода в Екатеринбург (-41%). Билеты в эти города стали стоить 3,8 и 4,9 тысячи рублей соответственно.

В список маршрутов с вылетом из Москвы вошел Воронеж (-39%), а также Новокузнецк (- 36%), Ставрополь (- 35%) и Ижевск (- 34%). Авиаперелеты из Петербурга стали дешевле в Пермь (- 39%), Ульяновск (- 39%), Новосибирск (- 37%) и Екатеринбург (- 35%). Кроме того, упали цены и на путешествия к морю. Направление Красноярск — Анапа стало дешевле на 35%, а Уфа — Сочи — на 32%. Перелет из Самары в Анапу подешевел на 31%.