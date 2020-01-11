Средневековый замок сдали в аренду в Испании

Замок Льяес был возведен в X веке, он находится в двух часах езды от Барселоны. Одна ночь в нем будет стоить 330 долларов для компании (примерно 20 тысяч рублей). По словам владельца, Марка Гинджоана, это идеальное место для мальчишников или девичников, а также средневековой инсценировки.

Здание сможет вместить в себя до 16 гостей, для которых в нем имеется восемь спален с по-настоящему средневековой мебелью. Также в замке имеется часовня, сад и настоящий колодец.

На верхние этажи вещи гостей доставляются с помощью шкивов с подъемными канатами. Владелец также предупреждает, что замок расположен достаточно далеко от различных инфраструктур, поэтому гостям следует заранее позаботиться о еде, а также быть готовыми к большим пешим переходам.